Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе 2 декабря 2020

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру и уносить жизни людей. По состоянию на 2 декабря в мире коронавирусом заразились 63,7 млн человек.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 479 442 человек. В Украине за сутки зафиксирован 13 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 13 882 человека, умерли 169 пациентов.

Больше всего больных зарегистрировано в США (13 млн), Индии (9,4 млн) и Бразилии (2,3 млн). Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17-е место.

Коронавирус в мире

Китай пообещал миллионы доз вакцин против коронавируса странам мира. Китайские лидеры также пообещали развивающимся странам, приоритет для доступа к препарату.

К тому же, Китай указывал недостоверные данные по количеству заражений и летальных случаев от коронавируса. Власти провинции Хубэй сообщали о 2 986 смертях от 7 марта, хотя в документах эта цифра составляла 3 256.

Великобритания стала первой страной в мире, которая утвердила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Вакцинация может начаться со следующей недели.

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Во Франции продолжают программу смягчения карантина. С 16 декабря в Париже можно будет посетить Эйфелеву башню.

В США первые партии вакцины против коронавируса Pfizer будут доставлены 15 декабря. Также предполагается, что первая партия вакцины от Moderna будет доставлена ​​22 декабря.

По состоянию на 2 декабря, в России от коронавируса умерло 580 человек, а днем ранее — 559 пациентов, это максимальные показатели за время пандемии.

Коронавирус в Украине

С начала пандемии количество больных коронавирусом составляет 758 264 человека, 12 717 — умерли от Covid-19, выздоровели — 369 054 человека. В Киеве зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели 74 012 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 735), Одесской (1 147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 2 декабря сообщил, что в Украине отменили карантин выходного дня. В стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Карантин в Киеве

Карантин выходного дня, который правительство ввело до 30 ноября, не показал эффективных результатов в борьбе с распространением коронавируса в Киеве. Количество больных продолжает расти.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии одному из изданий. Он добавил, что карантин выходного дня ввели, чтобы уменьшить социальную активность.

Украинцы поддерживают локдаун

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% — против него. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Исследование показало, что среди украинцев вырос уровень напряженности. 33% граждан испытывают тревогу, в том числе женщины, люди пожилого возраста и те, кто пристально следит за новостями о коронавирусе.

В то же время 44% населения поддерживают усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.