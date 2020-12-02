США планирует потратить на борьбу с Covid-19 почти $1 трлн

Соединенные Штаты Америки предлагают выделить на борьбу с Covid-19 почти $1 трлн. В Конгрессе США разработали двухпартийный пакет экономической помощи, благодаря которому штаты и муниципалитеты получат финансовую поддержку.

Проект закона предусматривает выделение $908 млрд на борьбу с пандемией. Часть средств, а именно $228 млрд, направлена ​​на помощь бизнесу, который пострадал в результате усиления карантинных мероприятий.

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Вакцина в США

1 декабря в США поступила первая партия вакцины от фармацевтической компании Pfizer. Однако для ее использования необходимо дождаться утверждения Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Решение ожидают 10 декабря.

Сейчас США входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса — вместе с Индией и Бразилией. Также в стране зафиксирован высокий уровень смертности в результате осложнений Covid-19.