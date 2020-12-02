Эскобар стал одним из самых жестоких наркобаронов ХХ века с состоянием в более чем $30 млрд. Но начинал он с рэкета и похищения богатых колумбийцев, а в конце 70-х годов прошлого века создал мощный Медельинский наркокартель – финансово-кокаиновую империю, подобной которой в мире не было .

Эскобар смог быстро построить нечестный бизнес и даже открыл собственные банки. По разным оценкам, Пабло в день зарабатывал $60 млн. Он 6 лет подряд входил в десятку самых богатых людей мира по подсчетам Forbs.

Росли и политические амбиции Эскобара. Для начала он решает стать конгрессменом и получить депутатскую неприкосновенность. Пабло лично раздает нищим деньги, строит в Медельине целые кварталы бесплатного жилья для бедноты, инвестирует в дороги и стадионы. В 1982 году ему удалось попасть в парламент Колумбии. Позже наркобарон лелеет план стать президентом, превратить в наркосиндикат все государство.

Колумбийской элите это не понравилось – внезапно источник доходов Эскобара начинают разоблачать либеральные политики и журналисты. Но это отнюдь не заставляет наркобарона прекратить свою деятельность и признаться в преступлениях. Наоборот, он начинает жестоко расправляться со своими противниками.

Политической карьере Эскобара приходит конец. Но охота на самого могущественного наркомафиози объявляют Соединенные Штаты Америки. И снова Эскобар убивает людей, которые могут его посадить. Однако впоследствии наркобарон сдается и переезжает за решетку. Однако тюрьма была не простой, а построена самым же Пабло. Поэтому ему ничего не мешает развлекаться и ездить куда он пожелает.

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Но США все же решает посадить наркобарона в настоящую тюрьму. Эскобар ложится на дно и через несколько лет во время спецоперации наркобарона убивают. Хотя экспертиза доказывает, что кокаиновый король покончил жизнь самоубийством.

Его персона обрастает мифами и легендами, о жестоком преступника даже снимают фильмы. А на замену одним кокаиновой королям, таким как Эскобар, приходят другие.

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