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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Это — диктатура: президент Мексики осудил локдаун как меру борьбы с Covid-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает локдаун неэффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией.

По его словам, жесткие меры лишь ограничивают граждан, а политики, которые их продвигают, действуют как диктаторы.

— Многие из них демонстрируют свои авторитарные инстинкты, — уточнил глава страны.

Читайте: Как работает локдаун в мире и где он дал результат 

В то же время Андрес Мануэль Лопес Обрадор не уточнил в адрес кого он так высказался: своих политических оппонентов или же лидеров других стран.

Сам он против введения жесткого локдауна, несмотря на то, что Мексика — среди лидеров по темпам распространения коронавируса.

Локдаун в Украине

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введение локдауна грозит и Украине.

Меры могут ужесточить накануне праздников, в декабре, или уже на Новый год и Рождество.

Подробнее о локдауне в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

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