В США расследуют дело по поводу взятки в обмен на помилование президента

В США начали расследование дела по взятке в обмен на президентское помилование. Районный суд в Вашингтоне опубликовал 20 страниц расследования без указания имен лиц, в отношении которых ведется расследование.

В сообщении указано, что Министерство юстиции выясняет детали коррупционной схемы, которая предусматривала поступления средств или политических взносов в Белый дом. Обменом на неправомерную выгоду должен был стать указ президента о помиловании или отсрочке приговора.

Сейчас правоохранители пересмотрели данные с 50 электронных устройств, прокуроры обращаются в суд с просьбой разрешить им просматривать переписку по электронной почте. Они полагают, что это поможет раскрыть коррупционную схему.

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В США не обнаружили фальсификаций на выборах

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки исследовало, что на выборах президента не было выявлено значительных фальсификаций, которые могли бы повлиять на их результаты.

Об этом 1 декабря сообщил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Источник: CBS News