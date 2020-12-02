PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Украина получила от ОАЭ экспресс-тесты на Covid-19 и защитные маски

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на коронавирус IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская поблагодарила Эмираты за поддержку в преодолении пандемии Covid-19.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья, который распределит их в регионы.

Читайте: Украина получит от Всемирного банка почти $100 млн на вакцину от Covid-19 и медоборудование

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в целом получила €370 млн международной поддержки.

Он объяснил, что кроме безвозвратной помощи от Евросоюза в размере €190 млн, было еще $14,5 млн от США, а ООН и его структуры дали €165 млн.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка