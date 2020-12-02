Украина получила от ОАЭ экспресс-тесты на Covid-19 и защитные маски

Объединенные Арабские Эмираты передали Украине 100 тыс. наборов для экспресс-тестирования на коронавирус IgM/IgG и 200 тыс. защитных масок.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская поблагодарила Эмираты за поддержку в преодолении пандемии Covid-19.

По ее словам, полученные тесты и средства индивидуальной защиты передадут в Центр общественного здоровья, который распределит их в регионы.

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В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в целом получила €370 млн международной поддержки.

Он объяснил, что кроме безвозвратной помощи от Евросоюза в размере €190 млн, было еще $14,5 млн от США, а ООН и его структуры дали €165 млн.