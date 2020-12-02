На период рождественских и новогодних праздников в Италии планируют ужесточить карантин.

Такие меры в стране хотят ввести, чтобы избежать третьей волны пандемии, отметил глава Минздрава страны Роберто Сперанца.

Предполагается запрет на скопление людей, то есть на многолюдные вечеринки и празднования.

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Кроме того, в праздники гражданам страны хотят запретить межрегиональные поездки.

Усиления карантина в Германии

Из-за опасности третьей волны коронавируса в Германии ужесточили карантинные меры на период праздников.

Во время празднования Рождества и Нового года гражданам страны запрещено собираться огромными компаниями. Чтобы избежать толп в магазинах, людей призывают делать праздничные покупки посреди недели, а не на выходных.

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Источник: La Stampa