По состоянию на утро 3 января в мире подтвердили 64 844 711 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 499 346 инфицированных.
В то же время полностью побороть болезнь удалось 44 941 481 людям, поэтому пока активных случаев в мире — 18 403 884.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 14 313 941;
- Индия — 9 534 964;
- Бразилия — 6 436 650;
- Россия — 2 347 401;
- Франция — 2 244 635.
Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:
- США — 279 865;
- Бразилия — 174 531;
- Индия — 138 657;
- Мексика — 107 565;
- Великобритания — 59 699.
По количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией.
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Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Этому значительно способствовало введение жесткого карантина в ряде стран Европы.
В ВОЗ считают, что меры, к которым прибегли в большинстве стран Европы, помогли снизить темпы заболеваемости.
Австрия с понедельника начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с увеличением числа случаев коронавируса. Школы и детские сады возобновляют регулярную работу, так же вновь разрешается открыться розничным торговцам и парикмахерским.
В то же время заведения общественного питания, гостиницы и культурные мероприятия — за исключением посещения музеев — будут закрыты до 7 января.
Коронавирус 2 декабря
По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 2 декабря во всем мире достигло 63 788 113.
Общее количество погибших во всем мире достигло 1 479 442 человек.
Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 13 714 024 случаев Covid-19.