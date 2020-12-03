По состоянию на утро 3 января в мире подтвердили 64 844 711 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 499 346 инфицированных.

В то же время полностью побороть болезнь удалось 44 941 481 людям, поэтому пока активных случаев в мире — 18 403 884.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 14 313 941;

Индия — 9 534 964;

Бразилия — 6 436 650;

Россия — 2 347 401;

Франция — 2 244 635.

Страны, где больше всего людей умерло от Covid-19:

США — 279 865;

Бразилия — 174 531;

Индия — 138 657;

Мексика — 107 565;

Великобритания — 59 699.

По количеству больных Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Турцией.

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Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Этому значительно способствовало введение жесткого карантина в ряде стран Европы.

В ВОЗ считают, что меры, к которым прибегли в большинстве стран Европы, помогли снизить темпы заболеваемости.

Австрия с понедельника начнет ослаблять ограничения, введенные в связи с увеличением числа случаев коронавируса. Школы и детские сады возобновляют регулярную работу, так же вновь разрешается открыться розничным торговцам и парикмахерским.

В то же время заведения общественного питания, гостиницы и культурные мероприятия — за исключением посещения музеев — будут закрыты до 7 января.

Коронавирус 2 декабря

По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 2 декабря во всем мире достигло 63 788 113.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 479 442 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 13 714 024 случаев Covid-19.