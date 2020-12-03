Социальная сеть Facebook будет удалять неправдивую информацию о вакцине против коронавируса.

Банить будут все сообщения, которые опровергнут эксперты в области здравоохранения.

— Это могут быть ложные утверждения о безопасности, эффективности, ингредиентах или побочных эффектах вакцин, — заявили представители Facebook.

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Таким образом представители Facebook реагируют на те сообщения, которые уже стали появляться в сети. В связи с вакцинацией, которая может начаться в ближайшее время, их может стать больше.

Эти данные, по мнению разработчиков соцсети, могут нести вред. Когда начнет действовать правило, в компании пока не уточнили.

Вакцина против коронавируса

После длительной работы над вакциной против коронавируса мировые компании находятся на финишной прямой, а власти готовятся закупать вещество и проводить вакцинацию.

Сначала будут прививать людей, которые находятся в группе риска — врачей и пенсионеров.

Подробнее о разработке вакцины против коронавируса читайте на Фактах ICTV.