Социальная сеть Facebook будет удалять неправдивую информацию о вакцине против коронавируса.
Банить будут все сообщения, которые опровергнут эксперты в области здравоохранения.
— Это могут быть ложные утверждения о безопасности, эффективности, ингредиентах или побочных эффектах вакцин, — заявили представители Facebook.
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Таким образом представители Facebook реагируют на те сообщения, которые уже стали появляться в сети. В связи с вакцинацией, которая может начаться в ближайшее время, их может стать больше.
Эти данные, по мнению разработчиков соцсети, могут нести вред. Когда начнет действовать правило, в компании пока не уточнили.
Вакцина против коронавируса
После длительной работы над вакциной против коронавируса мировые компании находятся на финишной прямой, а власти готовятся закупать вещество и проводить вакцинацию.
Сначала будут прививать людей, которые находятся в группе риска — врачей и пенсионеров.
Подробнее о разработке вакцины против коронавируса читайте на Фактах ICTV.