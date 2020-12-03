В Религиозном Объединении мусульман Польши назвали редакционной ошибкой подписи Российская Федерация к крымским мечетям, которые опубликовали в религиозном календаре на 2021 год.

Муфтий Польши Томаш Мишкевич извинился и добавил, что это серьезная ошибка, которая произошла на этапе создания календаря.

— Я выражаю глубокое сожаление и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным на это. Состоялась редакционная ошибка на этапе создания, роковой автоматизм писателя и перенос названия Российская Федерация, которое появилось на страницах календаря, за что еще раз прошу прощения, — заявил муфтий.

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Мишкевич отметил, что у них не было цели создать дополнительную напряженность в обществе в сложный политический период.

От имени всего объединения он заявил, что они поддерживают свободный Крым, который важен для татар и польско-татарской общины. Мишкевич добавил, что Религиозное объединение мусульман в Республике Польша было и остается аполитичным.

В организации отметили, что ошибку в календаре уже исправили.

В то же время член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов отметил, что на календаре так и не появилось указание того, что Крым территориально принадлежит Украине.

W odpowiedzi na nasze żądanie MZR RP zamieścił oświadczenie na swojej stronie internetowej http://mzr.pl. Jednak tekst… Опубликовано Nedim Useinow Среда, 2 декабря 2020 г.

Календарь с “российским” Крымом

Календарь на 2021, который выдали в религиозном объединении мусульман Польши, содержит изображения Крыма, подписанные как Российская Федерация.

Недим Усейнов отмечал, что за таким решением редакции стоит не осознанная позиция по принадлежности Крыма, а, вероятно, некомпетентность работников, занимавшихся оформлением календаря.

Источник: Объединение мусульман Польши

Фото: Объединение мусульман Польши