В Европе выросли антисемитские настроения во время пандемии коронавируса. Обеспокоенность этим фактам выразили страны-члены Европейского Союза, приняв соответствующую декларацию.

Она призвана подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти к евреям. В ней антисемитизм назван атакой на европейские ценности.

— Участились угрозы для евреев в Европе, в частности возрождение теорий заговора, открытое выражение привязанности антисемитизма, особенно в связи с пандемией Covid-19, а также участились случаи преступлений, совершенных на почве антисемитизма, которые дают повод для беспокойства, — говорится декларации.

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Также страны-подписанты декларации захотели усилить преследование за поступки, связанные с антисемитизмом.

— Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должны иметь приоритет в ЕС, — отмечается в документе.

Об усилении антисемитизма в Европе свидетельствуют результаты исследований, проведенных Европейским агентством по защите основных прав.

Недавно министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн заявил, что коронавирус способствовал росту антисемитских настроений в мире.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская власть осуждает любые проявления антисемитизма и хочет, чтобы израильтяне посещали Украину.