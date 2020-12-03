Зимой число жертв Covid-19 в США может достигнуть 450 тыс.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд предупредил, что нынешняя зима станет самым трудным временем в истории общественного здравоохранения США из-за ситуации с Covid-19.

— Сейчас мы находимся в очень критическом положении, когда нам необходимо поддерживать устойчивость нашей системы здравоохранения. Реальность такова, что декабрь, январь и февраль будут трудными временами. Я действительно считаю, что они будут самыми трудными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за нагрузки, с которой столкнется наша система здравоохранения, — сказал он.

Редфилд отметил, что смертность от коронавируса в стране начинает расти.

— Я действительно думаю, что, к сожалению, до февраля число американцев, которые умерли от этого вируса, может достигнуть отметки в 450 тыс.

По его словам, в такой ситуации гражданам необходимо носить маски и избегать переполненных помещений.

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Вакцина в США

1 декабря в США поступила первая партия вакцины от фармацевтической компании Pfizer. Однако для ее использования необходимо дождаться утверждения Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Решение ожидают 10 декабря.

Сейчас США входит в тройку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса — вместе с Индией и Бразилией. Также в стране зафиксирован высокий уровень смертности в результате осложнений Covid-19.