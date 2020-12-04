Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые в истории стала женщина. На эту должность назначили немецкого дипломата Хельгу Шмид.

Об этом говорится в сообщении представительства Германии в ОБСЕ в Twitter.

— Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, — говорится в заявлении.

До Шмид должность генсека ОБСЕ занимал швейцарец Томас Гремингер — с июля 2017 года по июль 2020 года. Впоследствии ряд стран-участниц организации выступил против продления его мандата.

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Шмид с сентября 2016 года занимала должность генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

Нота в ОБСЕ

Украинская делегация в ТКГ готовит письменную ноту в СММ ОБСЕ из-за нарушения договоренности о прекращении огня.

В районе Водяного Донецкой области ночью 4 декабря боевики применили тяжелую артиллерию — 13 снарядов калибра 122 мм, а также миномет 120-го калибра — разорвалось шесть мин.