Власти Кипра разрешат туристам, которые прошли вакцинацию против коронавируса Covid-19, посещать страну без прохождения тестирования на наличие инфекции.

— В соответствии с представленным министром транспорта Янисом Каруссосом плана, который вступит в силу 1 марта 2021 года, люди, прошедшие вакцинацию от Covid-19, не будут обязаны предоставлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус по прибытию, — говорится в документе.

Ожидается, что измененный план действий еще больше усилит интерес авиакомпаний к осуществлению дополнительных рейсов на Кипр, улучшит связь и увеличит пассажиропоток.

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Британское издание The Guardian отмечает, что эта мера является доказательством того, что жизнь станет намного проще для тех, кто решит вакцинироваться.

Несколько компаний заявили о успехах в разработке вакцины против коронавируса, среди них Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В то же время представители Moderna сообщили, что благодаря их веществу в организме человека в течение трех месяцев вырабатывается мощный иммунитет к вирусу.

Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Источник: Сургиѕ Mail