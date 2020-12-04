Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, не разделяет политику Пекина.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

— Мы призываем КНР прекратить использование принуждения для подавления свободы слова, — написал Помпео.

В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

Санкции против Северного потока-2

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год внесены правки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Новые санкции касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхованию и перестрахованию, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных с проектом.