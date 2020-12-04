Трамп может ветировать оборонный бюджет США с санкциями против Северного потока-2

Дональд Трамп написал в Twitter, что готов ветировать оборонный бюджет США на 2021 год, уже согласованный Палатой представителей и Сенатом американского Конгресса.

Президент США не имеет ничего против заложенного в проекте усиления санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. У него есть претензии к статье, освобождающей от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.

— Похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 в законопроекте об обороне. Это плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето, — написал Трамп.

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Палата представителей и Сената американского Конгресса 4 декабря распространили совместное заявление, в котором сообщили, что согласовали внесение санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Они касаются всей деятельности по прокладке труб для строительства газопроводов, страхования и перестрахования.