В Чехии создали бумагу, которая может уничтожать Covid-19 за 30 мин

В Чехии создали бумагу, которая уничтожает вирусы и бактерии. Разработчики уверяют, что благодаря специальной технологии она может противодействовать Covid-19 за 30 мин, а другим вирусам чуть ли не за минуту.

Для изготовления бумаги ученые использовали комплексы серебра и цинка. Специальную бумагу можно будет использовать для изготовления банкнот и документов. Это поможет уменьшить риск распространения вируса.

Такая технология подходит не только для бумаги, а также, например, для тканей, в частности при изготовлении масок. Ученые работали над продуктом в течение пяти лет.

Aktivní papír ničí koronavirus Čeští experti vyvinuli papír, který likviduje viry, bakterie a kvasinky. Výrazný účinek vykazuje i proti viru SARS-CoV-2. Vyvinuli jej vědci z @UCHPAVCR a odborníci ze společnosti SPM–Security Paper Mill. Více v #TZ ⤵https://t.co/20kjTwrRPm pic.twitter.com/sKqULClrgO — Akademie věd ČR (@Akademie_ved_CR) December 4, 2020

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В Британии изобрели антибактериальный смартфон

Ученые из Великобритании изобрели антибактериальный смартфон. Благодаря уникальной технологии на его поверхности не могут размножаться бактерии.

Кроме этого, его можно мыть с мылом и дезинфицировать антисептиком.