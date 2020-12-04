После появления вакцины против коронавируса и начала процесса вакцинации важно, чтобы люди продолжали придерживаться противоэпидемических мер.
Только так выйдет преодолеть пандемию, считают в ВОЗ.
— Вакцинация не означает искоренение коронавируса. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер, — отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге 4 декабря.
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Речь идет о местных мерах, которые вводятся властями в тех или иных странах.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/bETyWm9DKp
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2020
Вакцина от коронавируса
После того, как ряд компаний заявили об эффективности своих веществ против коронавируса в мире начали готовиться к вакцинации.
Компания Moderna сообщила, что их вакцина может обеспечивать иммунитет к коронавирусу в течение трех месяцев.
Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ