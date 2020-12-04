После появления вакцины против коронавируса и начала процесса вакцинации важно, чтобы люди продолжали придерживаться противоэпидемических мер.

Только так выйдет преодолеть пандемию, считают в ВОЗ.

— Вакцинация не означает искоренение коронавируса. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер, — отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге 4 декабря.

Читайте: Могут ли вакцинированные от Covid-19 заражать окружающих — комментарий Pfizer

Речь идет о местных мерах, которые вводятся властями в тех или иных странах.

Вакцина от коронавируса

После того, как ряд компаний заявили об эффективности своих веществ против коронавируса в мире начали готовиться к вакцинации.

Компания Moderna сообщила, что их вакцина может обеспечивать иммунитет к коронавирусу в течение трех месяцев.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ