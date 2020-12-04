За последние сутки коронавирусом в мире заболели почти 685 тыс. человек. Общее количество инфицированных на 4 декабря, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло 65 169 904.

В результате осложнений умерло 1 505 527 пациентов.

А выздоровели – 41 887 925 больных.

Страны, где больше всего заболевших Covid-19:

США — 14 124 678;

Индия — 9 534 964;

Бразилия — 6 487 084;

Россия — 2 354 934;

Франция — 2 310 271.

В Великобритании, Испании и Италии сейчас почти одинаковое количество инфицированных – они разделяют шестое, седьмое и восьмое места.

А Украина находится на 17 месте – между Южной Африкой и Турцией.

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Где больше всего летальных случаев от Covid-19:

США — 276 157;

Бразилия — 175 270;

Индия — 138 648;

Мексика — 108 173;

Великобритания — 60 210.

Коронавирус в мире 3 декабря

По состоянию на 3 декабря коронавирус в мире подтвердили у 64 447 657 жителей планеты.

1 499 346 из них – скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

А выздоровел с начала эпидемии 41 451 795 человек.