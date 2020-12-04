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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Заразились более 65 млн человек: коронавирус в мире 4 декабря

За последние сутки коронавирусом в мире заболели почти 685 тыс. человек. Общее количество инфицированных на 4 декабря, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло 65 169 904.

В результате осложнений умерло 1 505 527 пациентов.

А выздоровели – 41 887 925 больных.

Страны, где больше всего заболевших Covid-19:

  • США — 14 124 678;
  • Индия — 9 534 964;
  • Бразилия — 6 487 084;
  • Россия — 2 354 934;
  • Франция — 2 310 271.

В Великобритании, Испании и Италии сейчас почти одинаковое количество инфицированных – они разделяют шестое, седьмое и восьмое места.

А Украина находится на 17 месте – между Южной Африкой и Турцией.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего летальных случаев от Covid-19:

  • США — 276 157;
  • Бразилия — 175 270;
  • Индия — 138 648;
  • Мексика — 108 173;
  • Великобритания — 60 210.

Коронавирус в мире 3 декабря

По состоянию на 3 декабря коронавирус в мире подтвердили у 64 447 657 жителей планеты.

1 499 346 из них – скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

А выздоровел с начала эпидемии 41 451 795 человек.

Фото: Dreamstime

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