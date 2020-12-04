За последние сутки коронавирусом в мире заболели почти 685 тыс. человек. Общее количество инфицированных на 4 декабря, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло 65 169 904.
В результате осложнений умерло 1 505 527 пациентов.
А выздоровели – 41 887 925 больных.
Страны, где больше всего заболевших Covid-19:
- США — 14 124 678;
- Индия — 9 534 964;
- Бразилия — 6 487 084;
- Россия — 2 354 934;
- Франция — 2 310 271.
В Великобритании, Испании и Италии сейчас почти одинаковое количество инфицированных – они разделяют шестое, седьмое и восьмое места.
А Украина находится на 17 месте – между Южной Африкой и Турцией.
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Где больше всего летальных случаев от Covid-19:
- США — 276 157;
- Бразилия — 175 270;
- Индия — 138 648;
- Мексика — 108 173;
- Великобритания — 60 210.
Коронавирус в мире 3 декабря
По состоянию на 3 декабря коронавирус в мире подтвердили у 64 447 657 жителей планеты.
1 499 346 из них – скончались от осложнений, вызванных Covid-19.
А выздоровел с начала эпидемии 41 451 795 человек.