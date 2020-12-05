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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

США отменили пять программ культурных обменов с Китаем: причина скандала

Государственный департамент США отменил пять программ культурных обменов с Китайской Народной Республикой (КНР).

Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает официальный сайт руководства США.

Среди них:

  • программа дружбы;
  • обмен руководителями;
  • образовательная поездка в Китай для политиков;
  • транстихоокеанская программа обмена;
  • гонконгская культурная программа.

Такие взаимовыгодные программы дают возможность госслужащим Америки путешествовать за средства другой страны на законодательном уровне.

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Они обеспечивают контролируемый доступ к должностным лицам Китайской Народной Республики.

— США приветствуют обмен культурными программами с КНР, но односторонние программы — не взаимовыгодные, — сообщают в публикации.

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США ввели санкции против чиновников Китая

Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, кто не разделяет политику Пекина.

В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

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