Государственный департамент США отменил пять программ культурных обменов с Китайской Народной Республикой (КНР).
Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает официальный сайт руководства США.
Среди них:
- программа дружбы;
- обмен руководителями;
- образовательная поездка в Китай для политиков;
- транстихоокеанская программа обмена;
- гонконгская культурная программа.
Такие взаимовыгодные программы дают возможность госслужащим Америки путешествовать за средства другой страны на законодательном уровне.
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Они обеспечивают контролируемый доступ к должностным лицам Китайской Народной Республики.
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— США приветствуют обмен культурными программами с КНР, но односторонние программы — не взаимовыгодные, — сообщают в публикации.
США ввели санкции против чиновников Китая
Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения в отношении ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, кто не разделяет политику Пекина.
В частности, санкции были введены против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.