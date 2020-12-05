По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 66 231 472 случая коронавируса.
За весь период пандемии умерли 1 524 473 пациента, 45 812 972 человека выздоровели.
В мировом рейтинге распространения коронавируса уже почти неделю Украина занимает 17 место — между Турцией и Южной Африкой, выше которой — Перу.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 14 772 535;
- Индия — 9 608 418;
- Бразилия — 6 534 951;
- Россия — 2 402 949;
- Франция — 2 268 552.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 285 550;
- Бразилия — 175 981;
- Индия — 139 736;
- Мексика — 108 863;
- Великобритания — 60 617.
Согласно мировой статистике, Украина входит в топ-10 стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса.
Возглавляет список Франция, а далее следуют Испания, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Украина, Бельгия, Нидерланды и Чехия.
Коронавирус в Украине
В субботу, 5 декабря, коронавирус в Украине обнаружили еще e 13 825 пациентов, общее количество составляет более 800 тыс. cлучаев Covid-19.
В этот день количество пациентов, поборовших коронавирус за минувшие сутки превысило количество новых случаев почти на 1 тыс.
Подробнее о коронавирусной ситуации в украинских областях — на Фактах ICTV.
Источник: Worldometers