По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 66 231 472 случая коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 524 473 пациента, 45 812 972 человека выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса уже почти неделю Украина занимает 17 место — между Турцией и Южной Африкой, выше которой — Перу.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 14 772 535;

Индия — 9 608 418;

Бразилия — 6 534 951;

Россия — 2 402 949;

Франция — 2 268 552.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 285 550;

Бразилия — 175 981;

Индия — 139 736;

Мексика — 108 863;

Великобритания — 60 617.

Согласно мировой статистике, Украина входит в топ-10 стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса.

Возглавляет список Франция, а далее следуют Испания, Великобритания, Италия, Германия, Польша, Украина, Бельгия, Нидерланды и Чехия.

Коронавирус в Украине

В субботу, 5 декабря, коронавирус в Украине обнаружили еще e 13 825 пациентов, общее количество составляет более 800 тыс. cлучаев Covid-19.

В этот день количество пациентов, поборовших коронавирус за минувшие сутки превысило количество новых случаев почти на 1 тыс.

Подробнее о коронавирусной ситуации в украинских областях — на Фактах ICTV.

Источник: Worldometers