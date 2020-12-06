Число выявленных заражений Covid-19 в мире с начала пандемии достигло на 8.30 по Киеву 66 540 034, увеличившись за минувшие сутки на более чем 641 тыс.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 528 868 человек. Выздоровели 42 789 879 людей.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 14 581 337 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 281 186 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

В число стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят также Индия (9 644 222) и Бразилия (6 577 177).

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В Южной Корее зарегистрировано наибольшее число случаев заражения Covid-19, чем на любом другом этапе пандемии. В воскресенье Южная Корея сообщила о 599 местных и 32 завозных случаях.

В субботу США заняли второе место по количеству людей, госпитализированных с Covid-19. Вчера было 101 190 госпитализаций, что на 86 меньше, чем в пятницу, когда было зафиксировано 101 276 госпитализаций.

4 декабря: 101 276;

5 декабря: 101 190;

3 декабря: 100 667;

2 декабря: 100 226;

1 декабря: 98 691.

Кроме того, в США четвертый день подряд зарегистрировано более 200 тыс. новых случаев заболевания Covid-19.