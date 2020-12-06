Ситуация с коронавирусом в Украине пока стабильная, несколько дней подряд наблюдается незначительное снижение показателей заболеваемости. По состоянию на 6 декабря — 11 590 новых случаев инфицирования за сутки, а в целом 813 306 украинцев переболели или болеют.

Сейчас Украина находится на 16 месте в мире по количеству инфицированных — между Перу и Южной Африкой. Правда, статистика Университета Джонса Хопкинса отличается от данных Минздрава. По его информации, Covid-19 заразились уже 834 913 жителей страны.

Всего в Украине умерли от осложнений 13 588 пациентов и 418 581 — выздоровел.

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Киев уже несколько дней держится в лидерах по количеству новых случаев. Сегодня добавилось еще 1 518 киевлян. Чуть меньше в Одесской и Запорожской областях – 1 002 и 817 соответственно.

Коронавирус в мире 6 декабря

По состоянию на 6 декабря количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 66 540 034.

Эпицентром вируса остаются США — здесь уже более 14,5 млн человек заразились Covid-19. Четвертий день подряд в стране регистрируют более 200 тыс. новых случаев заболевания.

Именно поэтому президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация населения начнется уже на следующей неделе.

А в Аргентине ввели налог для богатых, которые должны оплатить меры по борьбе с коронавирусом.

Новый налог коснется около 12 тыс. бизнесменов, которые имеют состояние в размере более 200 млн песо ($2,5 млн). Они будут платить прогрессивную ставку до 3,5% богатства в Аргентине и до 5,25% за то имущество, которое за пределами страны.