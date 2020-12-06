Тысячи протестующих вышли на улицы столицы Молдовы Кишинева с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

6 декабря демонстранты собрались на площади перед зданием парламента в Кишиневе, выкрикивая лозунги типа “Мы — люди!”

Выступая на митинге 6 декабря, новоизбранный президент Майя Санду повторила свой призыв к правительству премьер-министра Иона Кику подать в отставку и провести внеочередные парламентские выборы.

— Игорь Додон не хочет признать свое поражение. Он хочет поджечь страну, спровоцировать хаос, погрузить Молдову в международную изоляцию, — сказала Санду толпы.

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства.

И нет никаких майданов и споров про зарубежных кукловодов. Просто Молдова выбрала антикоррупционного демократа, которая начала пахать на благо страны https://t.co/YCtKjcSURl — Finik (@_Finik) December 6, 2020

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Причина акции протеста

Санду, которая выступает за более тесные связи с ЕС, собрала митинг после того, как депутаты приняли закон о передаче контроля за Службой информации и безопасности страны от президента к парламенту.

Несколько тысяч человек 3 декабря выступили против такого шага.

Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.

Победа Санду на выборах

Санду стала президентом Молдовы, победив поддерживаемого Россией действующего президента Игоря Додона на выборах в прошлом месяце.

Ожидается, что Конституционный суд официально подтвердит ее победу на выборах 10 декабря, а инаугурация запланирована на две недели позже.

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