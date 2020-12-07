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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Байден намерен выдвинуть генпрокурора Калифорнии на пост главы Минздрава — NYT

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерра министром здравоохранения и социальных служб.

Ранее его рассматривали кандидатом на пост генерального прокурора США.

Бесерр больше интересовался вопросами уголовного правосудия, иммиграционной и налоговой политики, и долгое время его считали кандидатом на пост генерального прокурора.

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Байден принял решение по Бесерру в течение последних нескольких дней.

Новая пресс-служба США

Джо Байден представил команду Белого дома по связям с общественностью. Впервые в истории все ключевые посты займут женщины.

Должность спикера Белого дома займет Дженнифер Псаки. Она была представителем Госдепартамента, когда Барак Обама был президентом США.

Источник: NYT

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