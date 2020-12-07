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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Из-за пандемии Covid-19 Lufthansa увольняет почти 30 тыс. сотрудников

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тыс. сотрудников. Кроме этого, из-за сокращения еще 20 тыс. человек останутся без работы за границей.

Поэтому штат Lufthansa сократится до 109 тыс. человек. Вместе с тем в 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращать штат и уволить еще 10 тыс. сотрудников в Германии.

Такие массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.

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Карантин в Украине также внес свои коррективы во многие сферы жизни. Статус безработных получили более 427 тыс., всего зарегистрировано полмиллиона человек. В то же время уменьшилось количество вакансий — почти на 40%.

Больше всего людей уволились из сферы обслуживания и торговли — более 22%.

Источник: Deutsche Welle

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