Женщины 2020 года по версии Financial Times

Британское международное издание Financial Times опубликовало список самых влиятельных женщин 2020 года.

В топ-12 попали лидер белорусского народа Светлана Тихановская, выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла, и певица Тейлор Свифт.

В целом издание выбрало 12 самых влиятельных женщин:

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;

Соучредитель немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от Covid-19, Езлем Тюречи;

Вице-президент 46-го президента США Джо Байдена Камала Харрис;

Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская;

Американский политик Стейси Абрамс;

Президент Тайваня Цай Инвэнь;

Канцлер Германии Ангела Меркель;

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург;

Депутат Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес;

Министр здравоохранения индийского штата Кералы К.К.Шайладжа;

Американская певица Тейлор Свифт, которая своим творчеством противостоит неравенству.

100 самых влиятельных людей

Журнал TIME опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Их разделили по категориям — Титаны, Новаторы, Деятели искусства, Лидеры и Кумиры. Участники списка не ранжированы.

Номер TIME со списком топ-100 влиятельных людей имеет восемь обложек по всему миру, каждая из которых посвящена выдающейся персоне.

На обложках красуются: директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, репер The Weeknd, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи, медсестра Эми О’Салливан, актриса Гэбриэль Юнион, баскетболист Дуэйн Уэйд, репер Megan Thee Stallion, президент Тайваня Цай Инвэнь, основательницы движения #BlackLivesMatter Алисия Гарза, Патрисс Каллорс, Опал Томети.