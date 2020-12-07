По состоянию на 06.30 понедельника, 7 декабря, число инфицированных во всем мире достигло 67 027 78 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

От усложнений, связанных с коронавирусом, скончались 1 535 492 человека, излечились более 43 062 006.

По числу инфицированных и жертв инфекции лидируют США, где с начала распространения вируса зафиксировано 14 754 719 случаев заражения, 282 254 летальных исхода.

В число стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят также Индия (9 644 222) и Бразилия (6 603 540).

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Коронавирус в мире — подробно

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани сдал положительный тест на коронавирус.

— Поправляйся скорее, Руди, мы продолжим, — написал Дональд Трамп в Twitter в воскресенье.

По данным Министерства здравоохранения, в Италии зафиксировано в общей сложности 60 078 случаев смерти от Covid-19 после того, как в стране зарегистрировали еще 564 летальных случая в воскресенье.

Представители органов здравоохранения Великобритании ожидают, что к концу декабря в стране будет доступно до 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.

8 декабря в Великобритании уже начнут вакцинацию.