Германия потратит на вакцину против коронавируса €6 млрд

Правительство Германии планирует потратить до €6 млрд на вакцинацию против коронавируса.

Министр здравоохранения Йенс Шпан отметил, что расходы на лекарства, станции для вакцинации и цифровые инструменты составят €5-6 млрд. К тому же, страна, скорее всего, потратит около €20 млрд на поддержку ресторанов и кафе, которые были закрыты во время карантина.

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Ранее он сообщал, что массовая вакцинация начнется в Германии до лета следующего года. Прививки против коронавируса будет бесплатным и добровольным.

Вакцина от коронавируса

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса благодаря тому, что является участником международной программы Covax, и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к препарату первыми.