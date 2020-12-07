Коронавирус в мире не отступает, а количество больных растет. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 7 декабря количество инфицированных во всем мире достигло 67 млн ​​человек. От осложнений, которые вызвала болезнь, умерли 1,5 млн человек, более 43 млн выздоровели.

Впервые в Украине с августа зафиксировали уменьшение количества больных. За сутки — 8 641 новый случай заражения. Общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 821 947 человек. За сутки умерли 145 человек, выздоровели — 5 123.

Коронавирус в мире

По количеству инфицированных и жертв инфекции лидируют США (14 млн случаев заражения), Индия (9,6 млн) и Бразилия (6,6 млн).

По данным Министерства здравоохранения, в Италии зафиксировали 60 тыс. случаев смерти от Covid-19 за весь период пандемии.

В Великобритании ожидают, что до конца декабря в стране будет доступно до 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech.

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Правительство Германии планирует потратить до €6 млрд на вакцинацию против коронавируса. К тому же страна, скорее всего, потратит около €20 млрд на поддержку ресторанов и кафе, которые были закрыты на карантин.

В Австрии после трехнедельного локдауна 7 декабря снова заработали все магазины, парикмахерские, отменяется ограничение передвижения в дневное время, однако остается в силе комендантский час с 20.00 до 6.00.

Цены на нефть снижаются из-за усиления мер по борьбе с распространением коронавируса, включая новые ограничения в США и других странах мира. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $49,08 за баррель, что на $0,17 (0,35%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Коронавирус в Украине

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании под председательством главы государства отметил, что в Украине с ноября дополнительно увеличили на 15 тыс. количество коек с подведенным кислородом.

Также на прошлой неделе Минздрав закупил 66 тыс. тестов на антиген, а к концу года закупят еще 1,3 млн.

Киев начал готовить логистическую базу для приема вакцины от коронавируса. По словам городского головы Виталия Кличко, город готов приобрести дополнительное оборудование и провести обучение медработников по вакцинации против коронавируса.

Сразу, когда вакцина появится в Украине, столица будет готова начать вакцинацию.

Кулеба о доступе Украины к вакцине от Covid-19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса благодаря участию в международной программе Covax и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к препарату первыми.

Он отметил, что пока рано говорить о конкретных шагах, ведь несколько недель назад только начали говорить об эффективности определенных вакцин.