В Японии роботы Panasonic будут доставлять товары людям

Японская компания Panasonic начнет тестировать доставку с помощью роботов. В феврале автономные роботы неподалеку Токио будут привозить людям товары. Максимальная скорость таких устройств — 4 км/ч.

Первый этап тестирования уже стартовал в декабре. Panasonic вывел роботов на дороги общего пользования. Они могут самостоятельно преодолевать препятствия, однако у них есть также функция дистанционного управления. То есть в сложных ситуациях им будут помогать операторы.

Во время второго этапа испытаний роботы будут доставлять людям товары, приобретенные в интернете. Такую инициативу создали для того, чтобы минимизировать контакты между людьми во время пандемии коронавируса.

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В Европе работы будут дезинфицировать больницы

Европейский Союз закупил 200 роботов, которые будут дезинфицировать больницы. С помощью ультрафиолетовых лучей они будут уничтожать вирусы и бактерии в палатах. Общая стоимость таких устройств — €12.

Источник: Kyodo News