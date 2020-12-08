Байден впервые назначит главой Пентагона афроамериканца — СМИ

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, назначит генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны.

Грядущее выдвижение Остина было подтверждено четырьмя людьми, знавшими о выборе Джо Байдена, пишут американские СМИ.

В случае утверждения Сенатом Остин станет первым чернокожим руководителем Пентагона.

Источники сообщают, что среди претендентов была бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и сторонник Байдена Мишель Флурнуа, которая бы стала первой женщиной на посту министра обороны США.

Остин столкнется с противодействием

67-летний Остин, как кадровый военный офицер, скорее всего, столкнется с противодействием со стороны некоторых членов Конгресса и оборонного истеблишмента, которые верят в необходимость проведения четкой границы между гражданским и военным руководством Пентагона, считают американские журналисты.

Хотя многие предыдущие министры обороны некоторое время служили в армии, только двое — Джордж Маршалл и Джеймс Мэттис — были кадровыми офицерами.

Читайте: В США появился первый президент, который знает об Украине – Кулеба

Что известно о Ллойде Остине

Остин окончил Военную академию США в Вест-Пойнте в 1975 году и прослужил 41 год в военной форме.

Байден знал Остина по крайней мере с тех пор, как генерал возглавлял войска США и коалиции в Ираке, когда Байден был вице-президентом.

Остин был командующим многонациональным корпусом в Ираке в Багдаде в 2008 году, когда президентом был избран Барак Обама, и вернулся, чтобы возглавить войска США с 2010 по 2011 год.

В 2013 Остин стал первым афроамериканцем, возглавлявшим Центральное командование США.

Остина, который ушел из армии в 2016 году, называют “тихим” генералом, ведь он предпочитал не говорить публично о военных операциях.

Источник: TIME

Фото: wiki