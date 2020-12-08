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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

Bio Farma заявила о 97% эффективности своей вакцины от Covid-19

Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma сообщила, что во время тестирования вакцины Sinovac от коронавируса, ее эффективность достигла 97%.

Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван. Он отметил, что промежуточные испытания оказались успешными.

— Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают 97% эффективности вакцины, — заявил Сетиаван.

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В компании не указали, сколько участников заразились во время испытаний. Всего в тестировании вакцины приняли участие 1 600 человек.

Представители Bio Farma добавили, что они будут ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

Великобритания начала вакцинацию от Covid-19

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан. Она получила вакцину от Covid-19 в университетской больнице Ковентри.

Источник: theSundaily

Фото: Dreamstime

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