Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma сообщила, что во время тестирования вакцины Sinovac от коронавируса, ее эффективность достигла 97%.

Об этом заявил представитель Bio Farma Иван Сетиаван. Он отметил, что промежуточные испытания оказались успешными.

— Наша группа клинических испытаний в течение одного месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают 97% эффективности вакцины, — заявил Сетиаван.

Читайте: Неизвестная болезнь в Индии вложила в больнице почти 500 человек

В компании не указали, сколько участников заразились во время испытаний. Всего в тестировании вакцины приняли участие 1 600 человек.

Представители Bio Farma добавили, что они будут ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

Великобритания начала вакцинацию от Covid-19

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан. Она получила вакцину от Covid-19 в университетской больнице Ковентри.

Источник: theSundaily