Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.
Она получила вакцину от Covid-19 в университетской больнице Ковентри.
— Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу провести время с семьей и друзьями в Новом году, — отметила Маргарет.
Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.
Это первая страна, которая начала применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.
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Первыми в Великобритании будут вакцинировать людей старше 80 лет и медицинский персонал. Эта программа направлена на защиту наиболее уязвимых слоев населения.
Вакцина против коронавируса американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала наибольшую эффективность, а именно 95%.
В Великобритании планируется провести 50 млн доз этой вакцины до конца 2020 года.
Вакцина от коронавируса в Украине
Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин вопрос поставок вакцины от коронавируса в страну.
По словам Степанова, Украина имеет соглашения на поставку вакцины, но это не гарантирует получения спасительного вещества в ближайшее время.
Источник: BBC