Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Она получила вакцину от Covid-19 в университетской больнице Ковентри.

— Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу провести время с семьей и друзьями в Новом году, — отметила Маргарет.

Великобритания 8 декабря начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Это первая страна, которая начала применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

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Первыми в Великобритании будут вакцинировать людей старше 80 лет и медицинский персонал. Эта программа направлена ​​на защиту наиболее уязвимых слоев населения.

Вакцина против коронавируса американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала наибольшую эффективность, а именно 95%.

В Великобритании планируется провести 50 млн доз этой вакцины до конца 2020 года.

Вакцина от коронавируса в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин вопрос поставок вакцины от коронавируса в страну.

По словам Степанова, Украина имеет соглашения на поставку вакцины, но это не гарантирует получения спасительного вещества в ближайшее время.

Источник: BBC