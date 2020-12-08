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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Когда мировая экономика начнет восстанавливаться после Covid-19 — прогноз Fitch

Вакцина против коронавируса позитивно скажется на состоянии мировой экономики и поможет преодолеть кризис.

В Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings ожидают восстановление мировой экономики с середины 2021 года.

— Восстановление мировой экономики будет проходить сложнее, чем ожидалось, поскольку вторая волна коронавируса спровоцировала новые ограничения, но информация о вакцинах позитивна для экономических перспектив на следующие два года, — уточнил главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

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Специалисты агентства ожидают, что мировой ВВП упадет в 2020 году на 3,7%, в сентября прогноз был 4,4%. В то же время они ожидают, что в 2021 году стоит ждать роста мировой экономики до 5,3%, ранее прогнозировалось — до 5,2%.

В 2022 года, по информации Fitch, рост будет до 4%, ранее они называли — до 3,6%.

ВВП Украины в 2021 году

Пандемия коронавируса негативно скажется на ВВП Украины.

Ожидается падение на 3% в первом квартале 2021 года.

Подробнее о влиянии коронавируса на экономику Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Fitch Ratings

Фото: Dreamstime

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