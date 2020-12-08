Принц Гарри и Меган Маркл планируют создать собственную премию, которой будут награждать частных лиц, благотворительные организации и компании за заслуги в различных сферах жизнедеятельности.

Герцог и герцогиня Сассекские уже подали соответствующие документы. Эта премия будет конкурировать с королевскими наградами Королевы Великобритании, которые вручаются за выдающиеся достижения в сферах науки, культуры, политики и искусства.

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Меган Маркл и принц Гарри хотят отмечать частных лиц, организации и компании за достижения в области благотворительности, образования, науки, литературы, расовой справедливости, гендерного равенства, охраны окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровья и психического здоровья.

Награждение будет осуществляться фондом герцогов Сассекских Duke and Duchess’s Archewell Foundation.

Сейчас юристы известной пары работают над регистрацией награды, поскольку предыдущее заявление было отклонено властями США.

Контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix на несколько лет. Гарри и Меган основали продюсерскую компанию, которая будет производить фильмы и сериалы для эксклюзивного показа на Netflix.

Netflix уже выпустил их документальный фильм о паралимпийских играх Поднимающийся феникс (Rising Phoenix), где в кадре появляется принц Гарри. Также пара имеет в своем арсенале анимационный сериал, который ориентирован на женщин.