Китай удалил более 100 приложений в рамках очистки интернета

В Китае удалили 105 различных приложений, в том числе и программу американской туристической фирмы TripAdvisor Inc, в рамках новой кампании по очистке интернета от контента, который связан с порнографией, проституцией, азартными играми и насилием.

Администрация киберпространства КНР сообщила, что все удаленные приложения нарушали один или несколько из трех законов. В тоже время они не предоставили никаких объяснений и подробностей относительно правонарушений.

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Также китайские власти заявили, что такая кампания началась из-за негативной реакции общественности на контент, который считается оскорбительным.

В КНР заявили, что будут продолжать регулировать приложения и своевременно удалять те, которые нарушают закон.

Отмена культурных программ с КНР

Государственный департамент США отменил пять программ культурных обменов с Китаем (КНР). Среди них программы дружбы, обмена руководством, образовательная поездка политиков, гонконгская культурная программа.