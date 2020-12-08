В зоопарке Барселоны у четырех львов обнаружили коронавирус.

Это уже второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились Сovid-19.

Три самки по имени Зал, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы на наличие вируса, после того, как смотрители заметили в них легкие симптомы болезни.

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Двое сотрудников зоопарка также получили положительный результат теста. Сейчас власти расследуют, как могли заразиться львы.

— Львам была предоставлена ​​ветеринарная помощь. Сейчас они получают противовоспалительное лечение и находятся под наблюдением. Животные чувствуют себя хорошо, — заявили в зоопарке Барселоны.

Четырехлетний самец и самки, которым исполнилось 16 лет, не контактировали с другими животными в зоопарке, который остается открытым для посетителей.

Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле в четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это был первый зоопарк, где крупные животные из семейства кошачьих заразились. Все они выздоровели.

Больные норки на коронавирус

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