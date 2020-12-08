Папа Римский Франциск провозгласил 2021-й особым, назвав его годом святого Иосифа, и пообещал верующим специальную индульгенцию в связи с пандемией коронавируса.

Период продлится с 8 декабря 2020-го по 8 декабря 2021 года. Решение приняли в связи со значимой датой — 150-летием провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви.

В особый год Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций.

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Каждый верующий в это год будет иметь возможность посвятить себя молитве и добрым делам, а также получить отпущение грехов. Индульгенция будет предоставляться во время исповеди, причащения и молитвы.

Особое решение связано с тем, что в период пандемии коронавируса люди вынуждены находиться на самоизоляции.

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Источник: vaticannews