Папа Римский Франциск провозгласил 2021-й особым, назвав его годом святого Иосифа, и пообещал верующим специальную индульгенцию в связи с пандемией коронавируса.
Период продлится с 8 декабря 2020-го по 8 декабря 2021 года. Решение приняли в связи со значимой датой — 150-летием провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской церкви.
В особый год Апостольская пенитенциария издала указ о предоставлении специальных индульгенций.
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Каждый верующий в это год будет иметь возможность посвятить себя молитве и добрым делам, а также получить отпущение грехов. Индульгенция будет предоставляться во время исповеди, причащения и молитвы.
Особое решение связано с тем, что в период пандемии коронавируса люди вынуждены находиться на самоизоляции.
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Источник: vaticannews