По состоянию на 06.30 вторника, 8 декабря, количество инфицированных во всем мире достигла 67 559 804, из которых более 530 тыс. за последние сутки.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

От осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 1 543 803 человек, вылечились 47 023 575 пациентов.

По количеству инфицированных и жертв инфекции лидируют США, где с начала распространения вируса зафиксировано 15 369 046 случаев заражения и 290 тыс. Ллетальных историй.

В список стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят также Индия (9 703 908) и Бразилия (6 628 065).

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В Великобритании во вторник начинают массовое использование вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

В Англии выбрали 50 больниц, которым будет отведена ведущая роль при вакцинации. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии также выбраны специализированные пункты с этой целью.

Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны.

ВОЗ против принудительной вакцинации

Убеждать людей в полезности вакцинации против коронавируса Covid-19 было бы полезнее, нежели заставлять население делать прививку в обязательном порядке, заявила в понедельник директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О’Брайан.