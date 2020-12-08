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Факты / Мир
Віталій Плахта |

В здании парламента в Берлине неизвестные нацарапали свастику

Немецкая полиция начала расследование после того, как свастика была обнаружена в здании парламента в Берлине в воскресенье.

Нацистский символ был выцарапан на двери лифта в Доме Якоба Кайзера, офисном здании для парламентариев рядом с Рейхстагом.

Место с “неконституционным символом” в лифте в административном здании Бундестага было временно заклеено, сообщил подтвердил представитель парламента.

Запрет на свастику в Германии

В Германии демонстрация нацистской символики запрещена — исключение сделано только для образовательных и художественных целей.

Размещение свастики в Германии карается лишением свободы на срок до трех лет в соответствии с уголовным кодексом страны.

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Атака на резиденцию Меркель

25 ноября в Берлине легковой автомобиль протаранил ворота резиденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Машина была расписана лозунгами о прекращении политики глобализма в стране.

Фото: Alexander König

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