В США подтвердили эффективность вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

К таким выводам пришли в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) страны после подробного изучения вещества.

Его эффективность после введения первой дозы составляет 82%, после второй — 95%, эффект достигается через неделю после прививки.

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Пока специалисты не могут однозначно ответить, теряется ли эффект спустя три недели после первой процедуры. Во время вакцинирования тяжелобольных пациентов эффективность была 88,9% даже при введении первой дозы.

Вакцина против коронавируса

В мире разработали спасительную вакцину против коронавируса и уже начали прививать людей.

В ВОЗ хотя и ждали вещества, но считают, что оно будет эффективно лишь вместе с соблюдением противоэпидемических мер. В то же время в организации призывают не прививать людей насильно.

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Источник: The Wall Street Journal