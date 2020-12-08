Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca показала эффективность в среднем на уровне 70%.

Специалисты Оксфордского университета и компании-разработчика завершили исследование вещества.

Согласно данным, вакцина эффективна на 62%, если больной получает две полные дозы вещества.

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Однако если человек сначала получает половину, а позже полную дозу, то эффективность возрастает до 90%.

Вакцина против коронавируса

Специалисты подтвердили эффективность вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ее эффективность составляет 95%. Такой эффект достигается после второго вакцинирования примерно через неделю после прививки.

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Источник: The Lancet, РБК- Украина