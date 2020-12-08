Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 8 декабря 2020

Коронавирус не отступает и поражает здоровье людей во всем мире. Компании работают над вакцинами, а страны внедряют новые карантинные меры, чтобы уменьшить распространение Covid-19.

Самое главное среди новостей о коронавирусе 8 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки обнаружено 10 811 новых случаев COVID-19, а выздоровели — 12 860 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в первую очередь от коронавируса будут вакцинировать людей, находящихся в группе риска. Это медицинские работники, педагоги, Нацполиция, люди старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Коронавирус в мире

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 8 декабря количество инфицированных во всем мире достигла 67 559 804, из которых более 530 тыс. — за последние сутки.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 1 543 803 человека, вылечились 47 023 575 пациентов.

Больше всего больных в США (15,3 млн случаев заражения), Индии (9,7 млн) и Бразилии (6,6 млн).

В Великобритании 8 декабря начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Первым человеком в мире, получившим прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан. Страна применяет вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Президент США Дональд Трамп хочет подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса прежде всего получат американцы, и только потом ее начнут поставлять в другие страны.

Южная Корея закупит вакцину от коронавируса для 44 млн человек. Страна заказала 64 млн доз вакцин в четырех компаний — AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson & Johnson’s Janssen и Moderna.

Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины от Covid-19, производимой китайской компанией Sinovac, показали эффективность препарата до 97%. Компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания третьей фазы.

ВОЗ против принудительной вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не принуждать делать прививки от Covid-19. Но правительства стран должны работать над тем, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации среди населения.