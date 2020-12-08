ВОЗ против принудительной вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не заставлять делать прививки от Covid-19. Но правительства стран должны работать над тем, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации среди населения.

Такое мнение высказала директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайан.

— Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию, — отметила она.

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Однако, по мнению Кейт О’Брайан, рекомендовать вакцинироваться могут медикам в отделениях интенсивной терапии.

Между тем директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан добавил, что люди должны самостоятельно решать, нужно ли им делать прививку.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцинация не означает искоренение коронавируса.

По его словам, после появления вакцины против коронавируса и начала процесса вакцинации важно, чтобы люди продолжали придерживаться противоэпидемических мер.

Источник: NBC