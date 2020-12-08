Я сделал все что мог: премьер-министр Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о своей отставке после того, как его Национальная либеральная партия проиграла на парламентских выборах.
По словам Орбана, он и его партия будут пытаться сформировать новую коалицию.
— Я сделал все что мог. Мы сделали все, что могли, — заявил он.
6 декабря Румынии прошли парламентские выборы. Две ведущие политические силы — оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) и правящая Национальная либеральная партия (PNL) — набирали примерно одинаковое количество голосов. Явка составила 31,84% что является самым низким показателем с 1989 года.
Наблюдатели отмечают, что независимо от этого ни одной из партий не удастся заручиться парламентским большинством и придется формировать коалиционное правительство. При этом Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия является победителем этих выборов.
Избиратели голосовали за 136 сенаторов и 329 депутатов парламента, выбирая из 7 136 кандидатов.
Источник: Romania Insider