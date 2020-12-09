В США планирую ускорить разработку крылатых ракет наземного базирования и разместить их не позднее 2023 года.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Вооружение может появиться на территории стран-союзников США в Европе. Также в стране хотят проработать концепцию взаимодействия с НАТО.

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Такие планы в стране объясняют тем, что Россия продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также активно развивает сектор ядерного оружия. Видят угрозу в стране и со стороны Китая.

Противостояние США и РФ

Из-за нарушения Россией ДРСМД США заявляли о готовности разместить ракеты средней и малой дальности в Европе.

Такие меры необходимы для сдерживания агрессии РФ в этом регионе.

Подробнее о противостоянии США и РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: The National Institute for Public Policy