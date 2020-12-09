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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Гейтс назвал количество вакцин от Covid-19, которые могут быть доступны до весны

Шесть вакцин против коронавируса могут быть готовы к использованию в первом квартале 2021 года.

Об этом заявил американский бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс.

Он упомянул вещества от шести компаний-производителей: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

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В то же время Гейтс напомнил о необходимости помощи развивающимся странам в получении вакцины против коронавируса.

Прогноз Гейтса по поводу пандемии

Билл Гейтс считает, что миру удастся преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.

Этому будет способствовать появление вакцин и массовая вакцинация людей на планете. В этом вопросе бизнесмен настроен оптимистично.

Подробнее о прогнозах по поводу пандемии коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNBC

Фото: Getty Images

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