Шесть вакцин против коронавируса могут быть готовы к использованию в первом квартале 2021 года.
Об этом заявил американский бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс.
Он упомянул вещества от шести компаний-производителей: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.
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В то же время Гейтс напомнил о необходимости помощи развивающимся странам в получении вакцины против коронавируса.
Прогноз Гейтса по поводу пандемии
Билл Гейтс считает, что миру удастся преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.
Этому будет способствовать появление вакцин и массовая вакцинация людей на планете. В этом вопросе бизнесмен настроен оптимистично.
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Источник: CNBC