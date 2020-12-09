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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Иран начинает испытывать на людях собственную Covid-вакцину

Иран объявил о начале испытания собственной вакцины на людях, отметив, что тестирование будут проводить на добровольцах в три этапа.

— Начались испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки, за добровольцами будут наблюдать в течение одного месяца для изучения результатов, — заявил представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Киянуш Джаханпур.

Он отметил, что вакцинировать будут добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными тестами на коронавирус дважды. После этого у них проверят уровень антител и иммунитета.

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Во время второго и третьего этапов исследования будут проверят еще больше добровольцев.

Вакцины против коронавируса

Специалисты подтвердили эффективность вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Ее эффективность составляет 95%. Такой эффект достигается после второй вакцинации примерно через неделю после прививки.

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca показала эффективность в среднем на уровне 70%. Специалисты Оксфордского университета и компании-разработчика завершили исследования вещества.

Согласно данным, вакцина эффективна на 62%, если больной получает две полные дозы вещества.

Источник: FNA

Фото: Dreamstime

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