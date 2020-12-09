Новоизбранный президент США Джо Байден рассказал, как планирует бороться с распространением коронавируса и улучшить эпидситуацию в стране в первые 100 дней своего пребывания на посту главы.

Он настаивает на необходимости соблюдения масочного режима гражданами. Американцы обязательно должны носить защитные средства в общественных местах и транспорте.

Кроме того, президент страны возлагает большие надежды на вакцину против коронавируса, которая должна начать распространяться в кратчайшие сроки.

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Также Байден хочет вернуть большинство американских школьников за парты. В то же время он уточнил, что не планирует решить ситуацию с коронавирусом в США в течение 100 дней, а лишь улучшить ее.

Призыв Байдена к ношению масок

Джой Байден призвал американцев носить маски в первые 100 дней его президентства.

Такие меры нужны для улучшения эпидситуации.

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